Президент Украины Владимир Зеленский принял решение увеличить численность делегации, которая примет участие в третьем раунде переговоров с Россией. Он подписал соответствующий указ.

Как сообщает ТАСС, в Стамбул приедет представитель уполномоченного по правам человека и еще один представитель генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Таким образом, к этому моменту в результате внесенных Зеленским изменений украинская делегация насчитывает 14 человек.

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В ходе третьего раунда прямых переговоров стороны планируют обсудить свои меморандумы по мирному урегулированию конфликта и гуманитарные вопросы.