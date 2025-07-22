Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что ЕС будет мешать участию в выборах молдавских партий, которые выступают против евроинтеграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. Ранее центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа».

Представители ЦИК объяснили свое решение тем, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме заявили, что в создании блока участвовал Илан Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии. Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным.

Сафонов назвал «Победу» единственной силой в Молдавии, которая выступает «с открыто пророссийских позиций», возражает против вступления Молдавии в ЕС и поддерживает евразийскую модель интеграции.

«Задание Брюсселя, Лондона, Парижа и Бухареста четкое: на предвыборном поле Молдовы отныне не должно быть ни одной силы, которая исповедует альтернативную модель интеграции», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что список блока «Победа» возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую Кишинев «желает бросить в тюрьму». По словам Сафонова, власти Молдавии особенно раздражены встречами Гуцул с российскими политиками.