В Испании заявили об отсутствии у Трампа плана действий по Украине

Президент США Дональд Трамп пока так и не представил реальный план по урегулированию конфликта на Украине, и ограничивается резкими комментариями с угрозами. Об этом заявил испанский журналист Алехандро Лопес, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Однако в июне 2025 года американский лидер отметил, что это был «сарказм». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».

По словам Алехандро Лопеса, Трамп говорил о том, что готов «приехать, усадить всех за стол переговоров и договориться о прекращении огня», и всему миру было интересно, какова его стратегия по урегулированию.

«Пока его предложения, по сути, сводятся к тому, чтобы опубликовать несколько резких твитов или несколько комментариев с угрозами. Мы уже видели спор с Зеленским, теперь мы видим конфликт с Путиным, но политический конфликт до сих пор не урегулирован», - констатировал журналист.

Он также обратил внимание на то, что требования Украины и России «по-прежнему противоположны».

«Украина требует полной капитуляции России, а Россия практически то же самое требует от Украины. Сейчас нет никаких шансов, что какой-то разговор Дональда Трампа убедит одного из них сдаться», - резюмировал Лопес.

Напомним, что в феврале Дональд Трамп публично поссорился с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Тогда Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам. Он указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей», а затем настоял, чтобы украинский политик досрочно покинул Белый дом.

А в июле, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорами и не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине. 14 июля Трамп предупредил, что у Москвы есть 50 дней на согласование сделки с Киевом. В противном случае, заметил он, США введут жесткие санкции против стран, ведущих бизнес с Россией.