Алиев поблагодарил Трампа за публикацию одного видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за публикацию фрагмента его речи на глобальном медиафоруме в Шуше. Слова благодарности азербайджанский лидер написал в X.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнерства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Баку поддерживает усилия президента США по «продвижению мира и стабильности во всем мире», включая Закавказье. Кроме того, политик понадеялся на выход отношений Азербайджана и Соединенных Штатов на новый уровень во время президентства Трампа.

Алиев: Азербайджан видит потенциал для упрочения партнерских отношений с США

Ранее Ильхам Алиев впервые открыто высказался о конфликте на Украине. Он поддержал Киев и, в частности, посоветовал украинским властям использовать опыт Баку по возвращению Карабаха военным путем.