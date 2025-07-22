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«Украина может стать Афганистаном Трампа»

На первый взгляд, вмешательство США на Украине мало чем напоминает двадцатилетнюю войну в Афганистане, в том числе и потому, что в Европе нет американских войск, пишет Bloomberg. Однако для президента США Дональда Трампа итоги украинского кризиса могут оказаться опасно похожими на последствия вывода американских войск из Афганистана для Джо Байдена, считают авторы статьи. Урегулирование конфликта - непростая задача, и чем дольше он будет продолжаться, тем выше риск, что на Трампа «полетят все шишки». Этот сценарий становится все более вероятным, пока Трамп ломает голову над тем, как реагировать на подход президента России Владимира Путина.

Трамп не смог выполнить свое обещание быстро заключить мир, что поставило его перед выбором: активизировать вмешательство или сохранять дистанцию. Если США окажутся втянуты в конфликт еще сильнее, это вызовет гнев сторонников идеи «Америка прежде всего». Но если Россия продолжит стабильно набирать силу, это может выставить Трампа слабым, отмечается в статье. Сравнение с Афганистаном может показаться надуманным, учитывая принципиально разную природу этих двух конфликтов. В разгар конфликта в Афганистане находилось сто тысяч военных США, а за 20 лет в стране погибло почти 2500 американских солдат. В конце концов США потерпели неудачу, а в провале был обвинен экс-президент Джо Байден, так как американские войска хаотично выводились из Афганистана именно при нем.

В Польшу пришла холера

Главный санитарный инспектор Польши, доктор Павел Гжесёвский подтвердил, что в стране была зарегистрирована пациентка с холерой, сообщает Interia. Женщину из Старгарда накануне изолировали и перевели в специализированное инфекционное отделение в Щецине. Гжесёвский добавил, что пациентка - пожилая женщина, у которой, помимо прочих симптомов, наблюдалась сильная диарея. Наличие холеры было подтверждено двумя независимыми лабораториями.

Санитарный врач отметил, что эти результаты удивили медиков, так как в последние годы в Польше не было случаев холеры. Сейчас врачи ищут возможные источники заражения. Гжесёвский подчеркнул, что женщина не выезжала за границу. Специалистам предстоит собрать многочисленные пробы из окружающей среды. Гжесёвский добавил, что холера считается особо опасным заболеванием из-за своей высокой заразности. Чаще всего холера передаётся через загрязнённую воду или пищу. Заболевание развивается быстро - от нескольких часов до нескольких дней после заражения. Характерные симптомы: водянистая диарея, рвота, обезвоживание и мышечные судороги. Холера редко встречается в Европе, но все еще распространена в некоторых частях Африки, Южной Азии, Центральной и Южной Америки.

Кремль: «Мир - долгий процесс, и Трамп это знает»

Владимир Зеленский предложил Москве провести новый раунд переговоров, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков намекнул, что быстрого урегулирования ждать не стоит, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. Песков дал понять, что как бы президент США Дональд Трамп ни хотел как можно скорее достичь соглашения по Украине, этот процесс будет долгим и сложным. В то же время Песков указал, что глава России Владимир Путин также неоднократно выражал желание как можно скорее достичь мирного соглашения.

Пока политики делают заявления, боевые действия становятся все более интенсивными, подчеркивает IL Fatto Quotidiano. Генерал-майор немецкой армии Кристиан Фройдинг считает, что по украинским объектам может быть запущено до двух тысяч беспилотников, что стало бы «серьезным вызовом» для системы ПВО Украины. Фройдинг добавил, что применение ракет Patriot стоимостью более пяти миллионов евро за штуку против беспилотников-камикадзе за 30-50 тысяч евро было бы «нелогичным».

«Бюджет ЕС с украинским акцентом»

Против проекта бюджета ЕС, предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, выступили многие. Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал исключением, пишет польское издание Myśl Polska. Орбан заявил, что проект бюджета ЕС был составлен с учетом интересов Украины и, по сути, представляет собой «украинский бюджет». Премьер Венгрии обосновал свой тезис тем, что 20-25 процентов средств Евросоюза предлагается автоматически направлять Украине.

По словам Орбана, когда Венгрия вступала в ЕС, он был «чисто экономическим проектом». Сейчас ЕС превратился в политический блок, лидеры которого могут использовать инструменты шантажа против Венгрии в контексте принятия бюджета. Орбан заявил, что, пока он находится на посту премьер-министра, Венгрия не поддержит проект бюджета фон дер Ляйен. В то же время Орбан отметил, что сейчас Венгрии выгоднее оставаться в ЕС и бороться за внутренние перемены в блоке, чем отказываться от членства.

«Разведка сомневается в немецкой версии подрыва «Северных потоков»

Пока немецкие следователи убеждены, что газопроводы системы «Северный поток» подорвал украинский спецназ, разведчики продолжают поиски заказчиков диверсии, пишет Die Welt. По версии немецкого следствия, в сентябре 2022 года украинцы приплыли к «Северным потокам» на арендованной яхте и установили взрывные устройства на трех из четырех труб, чтобы саботировать поставки газа из России в Германию.

Бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер относится к версии с яхтой скептически. По его словам, когда расследование идет слишком гладко, это вызывает вопросы. Другой бывший разведчик Герхард Конрад заявил, что точка зрения спецслужб отличается от точки зрения полиции. Он подчеркнул, что не видит в подрыве трубопроводов никакой выгоды для Украины. В то же время немецкие следователи обвиняют Польшу в защите главного подозреваемого по делу, разыскиваемого по европейскому ордеру на арест. Украинский инструктор по дайвингу, который, как предполагается, входил в экипаж яхты и жил недалеко от Варшавы, летом прошлого года смог бежать на Украину.