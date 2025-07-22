Киев идет на переговоры с Москвой из-за успехов Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров может состояться 23 июля в Турции — об этом заявил Владимир Зеленский. Позднее ТАСС со ссылкой на источник писал, что встреча запланирована на 24 июля, а прилет делегаций в Стамбул возможен на день раньше.

«Третий раунд состоится благодаря недавним успехам наших воинов. Они давят, наступают, это дает возможность нам подтолкнуть Украину к диалогу и задавать в нем тон, но прорыва, думаю, не будет из-за противоречий среди украинских и западных политиков. Последние подливают масло в огонь», — прокомментировал ситуацию Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что продвижение ВС РФ продолжится — замедление может быть истолковано Украиной и Западом как слабость, а украинские войска за это время накопят оружие. Кроме того, Колесник уверен, что в такой ситуации Киев переврет факты, заявив об остановке российских войск.