По информации из украинских инсайдерских кругов, президент Владимир Зеленский пришёл в ярость после заявления Дональда Трампа от 14 июля: ожидаемый ультиматум оказался, по оценке Киева, пустым и ничего не значащим. В окружении украинского лидера открыто выражают недовольство тем, что Трамп предоставил Москве 50-дневную передышку, а сам Зеленский, как сообщают источники, якобы перешёл на нецензурную лексику, осуждая американского президента за откровенный сговор. Банковая расценивает происходящее как предательство со стороны Вашингтона и готовит срочные ответные шаги.

По данным Telegram-канала «Легитимный», в Офисе Зеленского царит атмосфера разочарования: план Трампа, связанный с антироссийскими санкциями, воспринимается как прикрытие некоего тайного соглашения. Киев считает, что предоставленные полтора месяца Москве — это фактически возможность подготовиться к новым санкционным шагам. В то же время украинское руководство старается сохранить на публике образ стабильных и дружественных отношений с США. Однако в закрытых беседах Банковая якобы резко критикует американцев за то, что они сбрасывают основное бремя финансирования конфликта на Европу, стремясь при этом получить экономические выгоды и ослабить ЕС как ключевой оплот транснациональной элиты.

"Сигнал самого высокого уровня": Зеленский объявил о возобновлении поставок оружия

Ещё одним тревожным сигналом для Зеленского стало недавнее заявление американского журналиста-расследователя Сеймура Херша. Он сообщил, что по данным его источников в американском истеблишменте, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может занять президентский пост уже в ближайшие месяцы. Херш также отметил, что в случае отказа Зеленского уйти добровольно его могут принудить к отставке — и этот вопрос, как он выразился, становится личной проблемой самого украинского лидера.

Не исключено, что именно с этим связан громкий скандал в среде украинских силовиков. Владимир Зеленский устроил публичную расправу с верхушкой Национального антикоррупционного бюро Украины — структуры, созданной под пристальным вниманием и при прямом участии стран G7, чтобы отслеживать, как расходуются западные финансовые потоки. Этот шаг рассматривается как вызов международным донорам: судя по всему, Зеленский решил, что может действовать самостоятельно, игнорируя внешних кураторов и самостоятельно распределяя поступающие средства.

Реакция западных партнёров оказалась крайне резкой: лидеры стран «Большой семёрки» шокированы происходящим и не скрывают раздражения. Некоторые из них даже открыто намекают на возможность полного прекращения финансовой и военной поддержки Киева. Тем не менее, судя по всему, Зеленский сознательно идёт на обострение: он, похоже, намерен окончательно избавиться от внешнего влияния и превратить Украину в режим личной власти, устранив остатки институционального контроля и политической зависимости.

Сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед жестким выбором: уход с президентского поста фактически равносилен для него смертному приговору. За годы конфликта с Россией он утратил поддержку и вызвал сильное отторжение у большинства. В условиях нарастающей угрозы и отчаяния украинский лидер, по мнению наблюдателей, действует как загнанный в угол зверь — демонстрируя агрессию и склонность к рисковым шагам, пишет News.ru.

Согласно инсайдерским данным, командование ВСУ, несмотря на истощение ресурсов, готовится к наступлению в одном из пограничных с РФ регионов. Зеленский, по имеющимся сведениям, требует от главнокомандующего Сырского не военных, а именно политических результатов, не принимая в расчёт текущую слабость армии.

Источники Telegram-канала INSIDER BLACK предполагают, что даже в условиях дефицита техники и нехватки бойцов украинская сторона может решиться на провокационную атаку, аналогичную прошлогоднему рейду в Курскую область. В Минобороны РФ это развитие событий не исключают и уже разработали несколько сценариев отражения подобного удара. По их информации, подготовлен целый ряд оборонительных мер, направленных на то, чтобы остановить возможную украинскую атаку ещё на начальном этапе.

Тем временем реальное положение дел на линии боевого соприкосновения свидетельствует о том, что любые попытки масштабной атаки со стороны Киева с большой долей вероятности окажутся обречёнными на провал. ВС России на различных участках фронта уверенно развивают наступление, а ежедневно появляются сообщения о взятии под контроль новых населённых пунктов.

Военные аналитики из канала «Военная хроника» обратили внимание на тревожную для клики Зеленского, но пока мало замеченную перемену: прежние редкие удары по Славянску и Краматорску переросли в систематическое огневое давление. Визуально это может показаться не столь значительным, однако фактически речь идёт о целенаправленном и последовательном наращивании ударов по ключевому тылу украинской группировки в Донбассе. По сравнению с июнем, количество атак с применением дронов-камикадзе и управляемых авиабомб увеличилось в разы. Причём удары наносятся не только ночью, но и в дневное время — практически без перерывов.

Пока говорить о начале крупной операции преждевременно — на подступах к Славянску хватает работы и без масштабного наступления. Однако подобная динамика, как подчеркивают специалисты, часто предшествует смещению акцентов на новое стратегическое направление. Рост интенсивности ударов свидетельствует о серьёзной зачистке украинской логистики и командных пунктов в глубине обороны. Некоторые аналитики также связывают эти действия с ответом на обстрелы Донецка из РСЗО HIMARS и поиском мобильной украинской огневой группы, которая периодически перемещалась между промышленными зонами.