Желание главы киевского режима Владимира Зеленского отсудить у Российской Федерации $6,9 млрд является «мулькой для лохов», заявил в своем телеграм-канале находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский.

По мнению нардепа, у главы киевского режима случилась новая «перемога» - взыскивать с России $6,9 млрд через международный арбитраж. Украинский парламентарий отметил, что РФ эти арбитражи не признает, но «лохам закинуть мульку эту не сложно».

По словам Дубинского, на полученные деньги Зеленский сможет «купить марок и конвертов», чтобы отправлять повестки гражданам Украины.

Зеленский призвал усилить санкции против России

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться от Российской Федерации выплаты почти $7 млрд. По его словам, в настоящее время Украина занимается подготовкой конкретных шагов для взыскания соответствующей суммы с России.