Известный политолог Сергей Марков опубликовал в своём Telegram-канале много информации о президенте Франции Эммануэле Макроне, которую получил от осведомлённых французов.

По данным Маркова, супруга Макрона, несмотря на циркулирующие слухи, всё же является женщиной. Однако у нее, как и у Макрона, наблюдается ряд психологических проблем. Утверждается, что она прибегала к многочисленным пластическим операциям, которые проводил ведущий французский специалист по хирургическим вмешательствам для трансгендерных людей.

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По мнению собеседников Маркова, Макрон намерен продолжать свою политическую деятельность и после завершения президентского срока. Его план заключается в том, чтобы продвинуть лояльного человека на пост президента Франции, а самому перейти на работу в европейские структуры.