Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией, ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский провел совещание с Умеровым и (главой офиса президента Украины Андреем – «Газета.Ru») Ермаком накануне третьего раунда переговоров с РФ.», — говорится в сообщении.

В состав делегации также войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента, сообщил лидер.

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.