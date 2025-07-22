В США высказались о дружбе с Россией

США в геополитике стоит ориентировать на важнейшие страны, а для победы над Китаем необходимо подружиться с Россией. Об этом заявил бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению Рикардса, президент России Владимир Путин «мог бы быть лучшим другом» для США.

«В мире есть лишь три по-настоящему важные страны - Китай, Россия и США. Простите, Германия и Великобритания, вы - второстепенные державы. Это игра в покер с тремя игроками. В такой игре двое всегда против одного, и этот один - лох. И если вы не знаете, кто лох, то лох – вы», - констатировал эксперт.

Он напомнил, что президент США Ричард Никсон «открыл дверь» для Китая, чтобы изолировать Советский Союз. А сейчас американским властям стоит развернуться в сторону России, чтобы изолировать Китай.

«Но они не могут с этим смириться. «Они» - это, в основном, неоконсерваторы: Виктория Нуланд, Фиона Хилл… в общем, весь внешнеполитический истеблишмент. Им ненавистна эта идея», - заметил экс-советник ЦРУ.

Ранее между США и Пекином началась торговая война. Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%.

На фоне торговой войны Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. 12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».