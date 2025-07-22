В Греции задержали молдавского олигарха

В Греции по запросу через Интерпол задержали олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полицию Молдавии.

В феврале текущего года телеканал «Moldova 1» со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Веронику Драгалин сообщил, что Плахотнюка объявили в международный розыск по линии Интерпола. Данную информацию телеканалу также подтвердил адвокат бизнесмена Лучиан Рогач. Он отметил, что планирует оспаривать это решение, чтобы получить постановление об отмене розыска.

Плахотнюк начал свою предпринимательскую деятельность в начале 1990-х годов. В 1995 году он основал молдавско-американскую финансовую группу «Angels». Позднее он стал руководителем нефтекомпании «Petrom Moldova» и коммерческого банка «Victoriabank». В настоящее время он считается одним из самых успешных бизнесменов в Молдавии.

С 2010 года Плахотнюк был членом Демократической партии Молдавии, а в декабре 2016 года стал ее председателем. После прихода к власти в 2016 году кандидата от Демпартии Павла Филипа в республике начались протесты, участники которых обвиняли премьера в зависимости от Плахотнюка. 14 июня 2019 года Плахотнюк покинул Молдавию после перехода партии в оппозицию и подал в отставку. Он объявлен в розыск в Молдавии и России, заочно арестован в РФ по обвинениям в покушении на убийство, контрабанде наркотиков и сбыте в крупном размере.