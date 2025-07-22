Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью Bloomberg заявила, что у бывшей советской республики небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия.

«Главной задачей Свириденко будет нарастить внутреннее производство оружия. Но она дала понять, что, с учетом срочного характера (конфликта) окно возможностей "будет очень небольшим"», - говорится в публикации.

По информации издания, новое правительство Украины также будет добиваться сотрудничества с Соединенными Штатами по покупке оружия и его совместному производству. По словам Свириденко, США могут расположить на своей территории заводы для производства беспилотных летательных аппаратов для Украины.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого вооруженными силами Украины на фронте, произведено на украинской территории. На полях саммита Североатлантического альянса в Гааге Зеленский выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства бывшей советской республики недофинансировано.

Российская Федерация полагает, что поставки вооружений украинской стороне мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для ВСУ, станут законной целью для ВС РФ.