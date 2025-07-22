В Турции прокомментировали предстоящие переговоры РФ и Украины

Турция рассчитывает на то, что вероятные российско-украинские переговоры в Стамбуле помогут в установлении режима прекращению огня. Об этом со ссылкой на представителя администрации турецкого президента пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Ожидается, что стороны обсудят на нем вопросы гуманитарной повестки.

«Я хочу напомнить вам заявление господина президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На что мы рассчитываем? На прекращение огня и мир в регионе. Думаю, этого ожидает весь мир», - подчеркнул представитель администрации президента Турции.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что представители Украины готовятся к новому раунду переговоров с Россией, в ходе которого будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей, возможной встрече лидеров двух стран.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае по инициативе российского президента Владимира Путина. В ходе них делегации договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложили условия урегулирования. При этом Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез».