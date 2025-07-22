Бывший министр обороны США Роберт Гейтс рассказал о том, что президента России Владимира Путина «не так уж сложно понять», и он ни разу не дрогнул и не изменил свои цели в конфликте на Украине. Такое мнение Гейтс высказал в интервью Bloomberg.

По мнению Гейтса, цели российского лидера были озвучены и не менялись.

«Он хочет разоружения Украины. Он хочет пророссийское правительство в Киеве. Он хочет запрета на членство Украины в НАТО и ЕС. Вот и все. И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену», - отметил экс-глава Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны. При согласии Киева на это с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Однако как в Киеве, так и в западных столицах, от этого предложения отказались.