Российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские удары беспилотниками и ракетами оказались особенно разрушительными из-за серьёзного ослабления противовоздушной обороны Украины», — пишет Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что российским военным удалось уничтожить несколько важных элементов ПВО Украины, включая системы С-300 и американские комплексы Patriot.

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В условиях, когда западные страны сами испытывают дефицит современных систем ПВО, восполнить потери Киева в краткосрочной перспективе будет крайне сложно. Ранее Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по украинским объектам, заявив о поражении трех пусковых установок американского ЗРК Patriot в зоне проведения СВО.