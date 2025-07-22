Младенца выбросили в мусоропровод за непослушание

В Америке годовалая девочка оказалась в мусоропроводе. Туда ее бросил родной дядя – ребенок капризничал и мешал мужчине.

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Некоторое время назад житель американского штата Статен-Айленд присматривал за своей годовалой племянницей. Девочка капризничала и отвлекала мужчину.

В какой-то момент американец не выдержал: схватил ребенка и выбросил его в мусоропровод. Девочка пролетела три этажа вниз.

На указанный адрес прибыла полиция, получив сообщение о неуравновешенном человеке. Годовалого ребенка достали из мусоропровода – он отделался царапиной.

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Злоумышленника задержали, а девочку доставили в больницу. Ее состояние стабильно, пишет New York Post.