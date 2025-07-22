«Израиль мутит воду»: эксперт о конфликте РФ и Азербайджана

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что конфликт Азербайджана с Россией может быть попыткой открыть «кавказский фронт», и предположил, что в этом могут быть замешаны Турция и Израиль. Об этом политолог рассказал «Царьграду».

Отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов.

Из-за задержаний МИД Азербайджана вызвал временного поверенного посольства России. В стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. В конце июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку.

Позже азербайджанские власти задержали нескольких сотрудников агентства. Также были задержаны несколько россиян - в Баку заявили, что подозревают их в транзите наркотиков (большинство задержанных - IT-специалисты).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о принятых Баку решениях. Он подчеркнул, что события в Екатеринбурге связаны с работой правоохранительных органов, поэтому «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о подготовке международного иска против России из-за крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Песков после этого заявил, что в отношениях Москвы и Баку настал сложный период, но в Кремле надеются, что он пройдет.

Комментируя ситуацию, Суздальцев назвал армию Азербайджана «филиалом турецкой армии, натовской армии».

«Азербайджан добивается открытия второго фронта. Кроме украинского, ещё и кавказский фронт», - заявил политолог.

По его мнению, Россия и Иран уже отреагировали на эту угрозу, решив провести трехдневные учения в Каспийском море. Они пройдут с 21 по 23 июля.

Суздальцев добавил, что «радикальным рычагом» могла бы стать остановка транзита нефти по Каспию. В то же время он предупредил о рисках военного конфликта с Азербайджаном.