В Италии отменили выступление российского пианиста Романовского

В Италии отменили запланированный на 5 августа концерт российского пианиста Александра Романовского из-за его выступления в Донецкой народной республике в 2022 году. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

В 2011 году пианист получил гражданство Италии и сейчас преподает в Павии. В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Романовского от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР.

Согласно информации итальянской газеты, запланированное на 5 августа выступление пианиста было отменено после того, как стало известно об отмене концерта в Казерте народного артиста России Валерия Гергиева.

Это не первый отмененный концерт Романовского в Италии. В начале прошлого года он также не смог выступить в этой стране из-за концерта в Мариуполе.