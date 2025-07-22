Жителей призвали ограничить потребление воды из-за экстремальной жары

Власти Ирана попросили людей ограничить потребление воды в связи с сильной жарой и водным кризисом по всей стране. По данным национальной метеорологической службы, страна переживает самую жаркую неделю в году, в некоторых районах температура превышает 50 градусов по Цельсию.

© Московский Комсомолец

В дополнение к экстремальной жаре в стране наблюдается серьезный водный кризис, пишет The Guardian. В Иране уже пять лет наблюдается засуха, а в этом году количество осадков еще меньше. Министр энергетики Аббас Алиабади объявил на прошлой неделе, что ведутся переговоры об импорте воды с Туркменистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

В стране есть сотни плотин, построенных с 1950-х годов, но засуха значительно снизила их производительность. Это, а также проблемы с инфраструктурой и сильная жара привели к отключению электроэнергии по всей стране.

Пресс-секретарь иранского правительства Фатима Мохаджерани объявила в минувшие выходные, что эта среда объявлена выходным днем в столичном регионе из-за продолжающейся жары.

“В связи с сохраняющейся сильной жарой и необходимостью экономить воду и электричество, среда... объявлена выходным днем в провинции Тегеран”, - написала она в соцсети.

Местный житель, которому далеко за 50, рассказал The Guardian, что в Тегеране так жарко, а солнце палит так сильно, что он не может ходить под прямыми солнечными лучами:

“Я чувствую, что кожа начинает гореть. Моя рубашка очень быстро промокает, и в этом возрасте я предпочитаю принимать душ дважды в день в условиях сильной жары. Слава Богу, там, где я живу, нет кризиса с водоснабжением”.

Он добавил, что в некоторых районах Тегерана власти сократили подачу воды, чтобы справиться с кризисом.

“Я слышал от людей, что прекращение водоснабжения привело к перебоям в подаче воды, которые длились по меньшей мере 12 часов и более”, - сказал он.

По словам климатолога Максимилиано Эрреры, в выходные дни в юго-западном иранском городе Шабанкарех была зафиксирована температура 52,8 ° C, что является потенциально самой высокой температурой за весь год (показатель в 53 ° C в Кувейте не подтвержден). Метеорологи из Metdesk в Великобритании сообщили, что 17 июля температура в приграничном городе Абадан на юго-западе страны составила 51,6°C, а в понедельник в соседнем Ахвазе было зафиксировано 50,3°C.

В воскресенье в Тегеране было 40 градусов тепла, а в понедельник температура повысилась до 41 градуса.

Жителей весьма беспокоит назревающий водный кризис, поскольку водохранилища истощаются, а уровень воды на плотине Карадж, которая обеспечивает водой провинцию Тегеран, достиг самого низкого уровня.

Антропогенное изменение климата делает каждую волну жары в мире более интенсивной и вероятной. Некоторые из них, такие как экстремальная жара в западной Канаде и США в 2021 году, были бы практически невозможны без глобального потепления.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с резким предупреждением во время заседания кабинета министров в воскресенье.