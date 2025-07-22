В США назвали ахиллесову пяту Украины

Облавы властей Украины на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) могут негативно сказаться на финансовой и военной помощи Киеву от Запада, при этом коррупция остается ахиллесовой пятой страны. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении издания.

При этом коррупция «остается ахиллесовой пятой этой страны», подчеркивает агентство.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что Масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.