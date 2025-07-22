В Армении потребовали возбудить уголовное дело против Пашиняна

Оппозиционная партия «Дашнакцутюн» потребовала от Генпрокуратуры Армении возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом стали его заявления о готовящейся «духовной встрече» в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В воскресенье Пашинян призвал сторонников подготовиться к акции, что в церкви расценили как угрозу против Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В заявлении «Дашнакцутюна», опубликованного в соцсетях, утверждается, что действия премьера направлены на смещение католикоса всех армян и содержат признаки тяжких преступлений — от угроз насилия до организации массовых беспорядков.

Партия призвала граждан не участвовать в «антиконституционных провокациях» и избегать вовлечения в возможные хулиганские действия. Также она потребовала от правоохранительных органов предотвратить «масштабное беззаконие» и привлечь Пашиняна к ответственности.

«Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого», — передает РИА Новости.

Ранее Пашинян заявил, что оппоненты заранее обречены на провал в попытках соревноваться с ним в оскорбительной риторике, поскольку он в свое время побывал в местах лишения свободы.