Польский генерал Вальдемар Скшипчак, публично призывавший ударить по Калининградской области, умер на 69-м году жизни.

С 2006 по 2009 генерал занимал должность командующего Сухопутными войсками ВС Польши. Тем не менее на российскую аудиторию он прославился как комментатор военных действий.

Скшипчак неоднократно называл Калининградскую область «оккупированной» Россией территорией. Он также заявлял, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности региона, вошедшего в состав РФ после 1945 года.

— В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Калининградской области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории, — цитирует польского генерала EADaily.

Скшипчак также критиковал и главу киевского режима Владимира Зеленского: он заявлял, что украинский президент не пытается бороться с коррупцией среди собственного окружения и разворовыванием финансовой помощи. По его мнению, такая политика привела армию Украины к глубочайшему кризису, из-за которого у солдат возник недостаток не только боеприпасов, но и нормальной пищи.