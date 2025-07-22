Ванга и "живой Нострадамус" сделали предсказание человечеству

Известные провидица и экстрасенс заявили, что в текущем 2025 году люди свяжутся с внеземной жизнью.

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Еще в 1996 году болгарская провидица Ванга предсказывала, что в 2025 году человечество установит контакт с инопланетянами. Недавно такой же прогноз дал экстрасенс Атос Саломея, известный как "живой Нострадамус".

– Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства – такие, как США, – могут рассекретить файлы об НЛО, – говорит Саломея.

Ванга говорила, что контакт с внеземной жизнью должен произойти во время какого-то крупного спортивного мероприятия. Информацией делится New York Post.