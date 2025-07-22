Сестра принцев Уильяма и Гарри обнаружена мертвой

20-летняя Рози Рош, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма и внучатая племянница принцессы Дианы, найдена мертвой в своем доме в Нортоне (Великобритания). По данным The Sun, девушка скончалась от огнестрельного ранения.

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По информации издания, тело Рози обнаружили ее мать и сестра после того, как она собрала вещи для поездки с друзьями. Районный коронер Грант Дэвис заявил, что смерть не считается подозрительной, а участие третьих лиц исключено.

Рози Рош изучала литературу в Даремском университете. Ее семья, а также представитель принца Уильяма отказались от комментариев по поводу трагедии.

Тайна гибели принцессы Дианы: новые версии

Эта новость потрясла британскую общественность, учитывая близкое родство погибшей с королевской семьей. Подробности происшествия пока остаются неясными, но полиция не рассматривает версию убийства.