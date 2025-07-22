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Дуров раскритиковал французских бюрократов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". По его мнению, в этом виноваты бюрократы, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Дурова в соцсети x.

"В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку - за счет французского народа", - написал основатель Telegram.

Таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию компании X на одной из своих страниц в одноименной соцсети с обвинениями в адрес французских властей в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении соцсети.

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму, в фабрикации обвинений о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Он отметил, что к этому приложили руку также его предшественник от демократов, Джо Байден и бывшая конкурентка на выборах Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"Обама сам придумал этот фейк "Россия, Россия, Россия". В этом участвовали мошенница Хиллари, Сонный Джо и многие другие. Преступление века. Неопровержимые доказательства. Серьёзная угроза нашей стране!!!" - написал Трамп.

В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявил, что власти США опубликовали около 230 тысяч страниц из документов, касающихся убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Речь идет в том числе и о засекреченных материалах, пишет РИА Новости.

"Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала более 230 000 страниц документов, связанных с убийством доктора Мартина Лютера Кинга-младшего (Мартина Лютера Кинга), в соответствии с указом президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении ведомства.

Документы содержат подробную информацию о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, включая потенциальные версии и внутренние служебные записки ФБР.

"Дашнакцутюн" потребовала возбудить дело против Пашиняна

Оппозиционная партия "Дашнакцутюн" потребовала от генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера страны Никола Пашиняна. Причиной стали его планы атаковать Армянскую апостольскую церковь, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

Текст обращения размещен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), отмечается, что слова и планируемые действия Пашиняна, нацеленные на смещение католикоса всех армян, являются подготовкой к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В Британии раскрыли, почему Зеленский решился на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский резко поменял отношение к Стамбульскому формату переговоров по причине давления со стороны Вашингтона. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис, пишет РИА Новости.

"Зеленский не верит и не собирается вкладываться в Стамбульские переговоры. Он явно это демонстрировал десятки раз. Но ситуация на фронте становится катастрофической, поставки оружия из Европы и США под вопросом. И Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией", — сказал аналитик.

Меркурис отметил, что резкая смена отношения главы киевского режима к переговорам связана с давлением из Вашингтона.

*запрещена в РФ как экстремистская.