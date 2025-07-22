СМИ: Украина рискует стать для Трампа тем же, чем Афганистан был для Байдена

Кризис на Украине в будущем может стать для американского лидера Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане была для экс-президента США Джо Байдена. Такое заявление опубликовало агентство Bloomberg, отметив, что разрешение украинского конфликта является «непростой задачей», а его длительность может привести к тому, что Трамп будет нести ответственность и, «возможно, вину» за него.

«Трамп руководит политикой США уже почти полгода, и война продолжается, и теперь она на Трампе. Он понимает, что его могут серьёзно обвинить, если Путин победит при нём», — говорится в статье.

Несмотря на это, пишет агентство, Трамп всячески старается дистанцироваться от этой темы и неоднократно заявлял, что при нём война никогда бы не началась.

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Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что американский лидер хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане.