Белый дом исключил The Wall Street Journal из пресс-пула президента США

Белый дом исключил представителя газеты The Wall Street Journal из числа тех, кто будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его поездки в Шотландию.

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Пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт назвала причину: клевета.

Речь идет о недавней публикации, посвященной Трампу и обвиняемому в педофилии финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает CNN.

В статье от 17 июля описывалась коллекция писем, подаренных Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. Среди них якобы был и подарок от Трампа: нарисованная от руки обнаженная женщина.

На следующий день президент США подал иск о клевете, заявив, что не существует такого письма и рисунка.

Теперь Белый дом ограничил доступ к Трампу сотрудника WSJ (газета принадлежит Руперту Мердоку).

Репортер издания, не имеющий отношения к истории с письмом ко дню рождения Эпштейна, должен был работать в пресс-пуле во время предстоящий поездки президента США в Шотландию.

До 2025 года за включение журналиста в пресс-пул отвечала Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), которая ни от кого не зависела. Но в феврале Ливитт взяла пресс-пул под свой контроль, и у администрации США появился рычаг воздействия на СМИ.

Пул - это небольшая группа журналистов, которые путешествуют вместе с американским лидером и освещают связанные с ним события. Ротация пула имеет решающее значение. Не все попадают на закрытые мероприятия, среди которых фотосессии в Овальном кабинете или брифинг на борту президентского самолета.

Ранее Ливитт исключила из пресс-пула агентство Associated Press, так как оно отказалось называть Мексиканский залив Американским, на чем настаивал Трамп. Это привело к многомесячному юридическому спору.