В Госдуме рассказали, что режим Зеленского ломает независимые структуры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение в разговоре с ТАСС, что режим Владимира Зеленского в попытках удержать власть ломает последние на Украине независимые структуры.

«Действия Зеленского свидетельствуют о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла, грозя ему вылетом ещё до полного его падения», — сказал парламентарий.

При этом, комментируя массовые обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины, Шеремет подчеркнул, что киевский режим стремится сохранить баланс и в свойственной ему манере пытается «через колено ломать и подгребать под себя оставшиеся независимые структуры».

Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за скандала с НАБУ

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что СБУ и Генпрокуратура Украины проводят обыски у детективов НАБУ.

Позже в Bloomberg писали, что скандал с НАБУ вызвал обеспокоенность у Запада.