США и Европейский союз до конца не понимают, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины. Он отметил, что Киев в зоне специальной военной операции (СВО) пытается справиться с несколькими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, а ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию.

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«США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной», — рассказал он о позиции по Украине.

Эксперт считает, что из-за финансовых проблем ЕС и США не хотят поддерживать Киев.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США и европейские страны перестают верить в победу Украины.