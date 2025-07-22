Президент США Дональд Трамп ранее упрекнул Россию в отсутствии прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта, пригрозив ввести 100% пошлины на российские товары, если стороны не достигнут мира через 50 дней. В беседе с телеканалом «Царьград» американский журналист Майкл Бом прокомментировал эту ситуацию, отметив, что Россия знает, что это блеф со стороны американского лидера.

Как заметил собеседник телеканала, Трамп считает, что может принудить президента РФ Владимира Путина и Россию к миру с помощью санкций. Он обратил внимание на то, что американский лидер убежден, что этого достаточно, чтобы напугать или шантажировать РФ, чтобы Москва отказалась от всех заявленных требования, начиная с демилитаризации Украины и заканчивая требованиями по НАТО. Кроме того, по словам Бома, Трамп также считает, что Россия испугается и 100% пошлин, которые Штаты введут против Китая и Индии, являющихся главными покупателями нефти из РФ, но журналист утверждает, что американский лидер обольщается.

Раскрыты последствия возможных санкций Трампа против России

По мнению собеседника телеканала, Россия, Китай и Индия прекрасно понимают, что это блеф со стороны Трампа, и он при «самом горячем желании» не может ввести подобные санкции. Журналист обратил внимание на то, что американский лидер не может позволить себе это сделать в силу того, что США ежегодно импортируют из КНР товары на 440 миллиардов долларов, и это не только телефоны, но и комплектующие, необходимые для американского производства, американского бизнеса.

Бом добавил, что американцы не могут себе позволить отказаться от этих товаров, а введение 100% пошлины будет фактически означать блокаду для Китая. Журналист подчеркнул, что Россия прекрасно это понимает, а Трамп почему-то этого не понимает.