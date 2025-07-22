Трамп заявил о готовности повторно ударить по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в дальнейшем вновь отдать приказ об ударе по ядерным объектам Ирана, если это будет необходимо. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» — сказал Трамп.

Разведка США усомнилась в успехе ударов по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.