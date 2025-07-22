Описаны последствия принятия «прекрасного билля» Трампа для экономики США

Принятие «прекрасного билля» президента США Дональда Трампа увеличит дефицит бюджета страны на 3,4 триллиона долларов. Последствия принятия документа оценили в управлении Конгресса США по бюджету.

Документ содержит инициативы по продлению и расширению налоговых льгот, увеличению потолка госдолга, повышению ряда социальных вычетов, повышению трат на оборону и миграционный контроль. При этом он устанавливает сокращение ряда социальных расходов, в частности по программе Medicaid. По данным аналитиков, предлагаемый Трампом законопроект увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов в ближайшие девять лет.

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«Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США», — отмечают они.

«Прекрасный билль» мог стать причиной ссоры между Трампом и его бывшим советником, главой Tesla Илоном Маском. Бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него.