Президент США Дональд Трамп отвел 50 дней, в которые он рассчитывает на подписание мирного договора между Россией и Украиной, на отстранение правительства президента Владимира Зеленского и подготовки к проведению выборов. План американского лидера раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире своего YouTubeканала.

Он усомнился в том, что поставки вооружений Киеву и санкции способны повлиять на позицию России. Аналитик согласился с мнением журналиста Сеймура Херша о том, что администрация Трампа добивается смены украинских властей. При этом он не согласился с его мнением о том, что пост президента может занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный, поскольку подобная кандидатура не устроит Москву.

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«Поэтому что нас ждет, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине, которые приведут к формированию в стране такого кабинета министров, который сможет отвечать российским требованиям», — отметил Риттер.

Сеймур Херш ранее заявил, что Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.