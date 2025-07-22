В США оценили последствия ультиматума Трампа для Зеленского словами «закатают в бетон»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала оценил последствия ультиматума президента США Дональда Трампа для украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, требования главы Белого дома заключить мирное соглашение за 50 дней направлены не на Россию, а на Киев, поскольку Москва не прогнется, о чем знает Трамп. Проблема заключается в Зеленском, которого Соединенные Штаты хотят отстранить от власти в этот срок, считает аналитик.

«Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон», — сказал Риттер, добавив, что украинского лидера в любом случае «ничего хорошего не ждет».

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Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что глава Белого дома ищет пути выхода из конфликта на Украине. По его словам, политик хочет отойти от этой ситуации как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на согласие предоставить Киеву новые вооружения.