Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за скандала с НАБУ

Западные страны внимательно следят за ситуацией вокруг масштабных обысков в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, рейды правоохранителей вызвали обеспокоенность у союзников Киева, особенно на фоне попыток Владимира Зеленского убедить Запад в приверженности борьбе с коррупцией.

"Волна задержаний вызывает вопросы среди западных союзников Украины по поводу приверженности киевского режима борьбе с коррупцией в тот самый момент, когда Зеленский пытается убедить Запад продолжить поддержку страны в конфликте с Россией", - пишет издание.

Депутат Рады Скороход: обыски в НАБУ инициированы Ермаком

НАБУ, созданное десять лет назад при финансовой поддержке западных партнеров Украины, неоднократно сталкивалось с противодействием властей в расследовании громких дел.

Ранее на Украине объяснили, с чем связаны обыски у детективов НАБУ.