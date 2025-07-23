Иран примет делегацию МАГАТЭ для обсуждения ядерных обязательств

Иран согласился принять техническую делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие две-три недели для обсуждения выполнения ядерных обязательств.

© Газета.Ru

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на брифинге в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Новые обсуждения с агентством необходимы для определения модальностей работы в изменившихся условиях», — пояснил дипломат.

Он уточнил, что визит экспертов позволит согласовать процедурные вопросы.

22 июля глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства.

В этот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, связанные с Ираном и Украиной.