Стало известно о разработке в Польше руководства на случай войны

Lenta.ru

Польша разрабатывает для жителей список действий на случай войны или стихийного бедствия, пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

Стало известно о разработке в Польше руководства на случай войны
© Global Look Press

Как отметило издание, польские власти создают руководство, пытаясь достичь гарантий национальной безопасности и минимизировать последствия в случае распространения угроз, включая конфликт на Украине. Отмечается, что список состоит из 40 страниц и включает советы по добыче питьевой воды, действия в случае воздействия воздушного потока или отключения электроэнергии, а также рекомендации по поиску бомбоубежища.

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Это первая попытка польских властей информировать население на случай войны, отметило издание. Ожидается, что список будет опубликован в сентябре на польском языке, а позже переведен на английский.

Ранее сообщалось, что Польша разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».