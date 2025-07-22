В Швейцарии начали жаловаться на украинских беженцев

Власти Швейцарии выражают недовольство поведением части украинских беженцев, получивших специальный защитный статус S. Как сообщает газета Tages-Anzeiger, местные чиновники жалуются на высокомерное отношение, чрезмерные требования и нежелание адаптироваться к правилам страны.

Франка Буркхардт, глава коммуны Вигольтинген, заявила, что украинцы часто отказываются делить жилье с беженцами из других стран, ведут себя как «туристы в отеле» и угрожают судебными исками, если не получают желаемых льгот. Аналогичные проблемы отмечают и в других регионах.

Йорг Кюндиг, вице-президент Ассоциации муниципалитетов Швейцарии, призвал пересмотреть или отменить статус S, опасаясь, что через пять лет многие украинцы получат право на долгосрочное проживание и социальную помощь, создав нагрузку на бюджет.

Статус S, введенный в 2022 году, позволяет украинцам легально находиться и работать в Швейцарии. Сейчас его имеют более 69 тысяч человек, а действие программы продлено до марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.