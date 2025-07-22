Украине предрекли голод к зиме

Уже к зиме Украина может столкнуться с продовольственной катастрофой из-за прилета саранчи из Египта. С таким прогнозом выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. <…> Это очень нехорошая символика для [президента Украины Владимира] Зеленского, для Украины в целом. <…> Жрать нечего будет», — сказал Соскин.

Он также указал на схожесть происходящего с библейским сюжетом египетских казней. Как подчеркнул политик, это может быть расплатой Зеленского за ошибки, которые он совершил в ходе своего президентства.

Украинской экономике предсказали большие проблемы

Ранее сообщалось, что саранча напала на Днепропетровскую область. Также вредители уже нанесли ущерб урожаю в Запорожье, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.