Украина стала для Запада полигоном для бесплатной утилизации устаревшего оружия. При этом Киев в дальнейшем будет вынужден выплачивать за это оружие кредиты. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в беседе с журналисткой Ланой Шевчук. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале журналистки.

«Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, на Украине, бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты», — сказала политик, назвав это «обалденной историей».

ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия

Ранее Скороход обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он относится к населению страны как к рабам.