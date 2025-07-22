В США обеспокоились безопасностью подводных кабелей из-за России

В Конгрессе США обратились к компаниям Amazon, Google, Microsoft и другим с просьбой обеспечить безопасность подводных коммуникационных кабелей из-за предполагаемой угрозы со стороны России и Китая, говорится в письме законодателей, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Растущее количество доказательств указывает на наличие скоординированной вредоносной деятельности, связанной с Китайской Народной Республикой и Россией, направленной на подводную инфраструктуру в Балтийском море, Индо-Тихоокеанском регионе и других стратегических регионах.

В свете этих рисков комитеты изучают, приняли ли ведущие американские технологические компании достаточные меры безопасности для снижения угроз со стороны враждебных структур, участвующих в операциях по прокладке подводных кабелей, говорится в письме конгрессменов, направленном руководителям крупнейших американских технологических компаний.

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При этом «особое беспокойство» вызывает возможное предоставление услуг китайских компаний, таких как Huawei, американскому бизнесу в прокладке и обслуживанию подводной кабельной инфраструктуры, что для США является вопросом национальной безопасности.

В апреле профессор международных отношений и эксперт по безопасности на море в Университете Копенгагена Кристиан Бюгер заявил, что подводные энергетические и коммуникационные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем в результате подкупа капитана судна. Бюгер отметил, что подобная операция обходится «очень дешево» и требует минимальных затрат.