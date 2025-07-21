Сотрудники NASA обвинили Трампа в развале космических программ

Около 300 сотрудников NASA раскритиковали президента США Дональда Трампа в своем открытом письме на имя исполняющего обязанности главы агентства Шона Даффи. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту письма, почти 300 текущих и бывших сотрудников агентства обвинили Трампа в подрыве космических программ, рискованных сокращениях и нарушениях федерального законодательства. По мнению сотрудников, последние полгода стали для NASA временем «расточительных изменений», которые нанесли «катастрофический удар» по кадровому составу агентства.

Помимо этого, сотрудники агентства также отмечают, что администрация Трампа использует предлог реформ для остановки даже тех миссий, на которые уже выделили средства в конгрессе. Такую практику в NASA назвали не только губительной для технических возможностей, но и угрожающей национальной безопасности.

«Мы возражаем против закрытия миссий, которые были одобрены и профинансированы конгрессом. Как только действующий космический аппарат выведен из эксплуатации — его невозможно вновь активировать», — сказано в письме.

Кроме того, Трампа также обвинили в отказе от программ международного сотрудничества, нецелевых увольнениях и закрытии образовательных и инклюзивных инициатив. Письмо было подписано представителями всех центров NASA, хотя часть сотрудников подписалось на условиях анонимности.