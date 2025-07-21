Посол ЕС обратилась с призывом к властям Украины
Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова призвала Киев «сохранить достижения реформ» на фоне расследования СБУ в отношении Национального антикоррупционного бюро. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщали, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Данная ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у послов стран G7, они намерены обсудить этот вопрос с киевскими властями.
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«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ для сохранения поддержки, необходимой для победы над врагом», —прокомментировала их планы Матернова.