В МИД Ирана заявили о приостановке обогащения урана после ударов США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News заявил о приостановке обогащения урана после ударов США.

«Сейчас оно приостановлено, потому что, да, разрушения серьёзные и тяжёлые. Но, очевидно, мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших учёных, а теперь, более того, вопрос национальной гордости», — приводит его слова РИА Новости.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что после ударов США по Ирану исчезло 400 кг потенциально обогащённого урана.

В The Wall Street Journal между тем подчеркнули, что удары США и Израиля могли укрепить Иран в стремлении к созданию ЯО.