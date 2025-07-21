Россия продолжает неукоснительно придерживаться целей спецоперации, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель Сара Фортински в статье для The Hill.

В понедельник, 14 июля, Трамп предупредил, что у Москвы есть 50 дней на согласование сделки с Киевом. В противном случае, заметил он, США введут жесткие санкции против стран, ведущих бизнес с Россией. Угроза прозвучала в тот же день, когда глава США объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине.

«Россия готова действовать быстро. Самое главное для нас — достичь наших целей. Наши цели ясны, очевидны, они не изменились. Но процесс зависит не только от нас», — процитировала автор статьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Стало известно, кто способствовал развороту Трампа в сторону Киева

По словам Фортински, в Белом доме критикуют экс-президента США Джо Байдена и желают положить конец конфликту.

В связи с этим Вашингтон предпринимает шаги в различных сферах —продает оружие НАТО для последующей отправки на Украину, угрожает Москве жесткими санкциями в случае продолжения военных действий.