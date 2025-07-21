СМИ: Россия сделала мощный ход на Востоке

Признание Москвой правительства Афганистана продиктовано стремлением России стать лидером в среднеазиатском регионе, пишет в статье для The National Interest колумнист Джорджо Кафьеро.

Автор статьи заметил, что в последние годы многие страны установили с Исламским Эмиратом дипломатические отношения. Вместе с тем, добавил он, Россия признала эту страну первой в мире.

По его оценке, признание со стороны Москвы может ознаменовать новую главу в истории Афганистана — в которой более активное международное взаимодействие направит истерзанную войной и обнищавшую страну к экономическому возрождению и стабильности.

Решение российской стороны обусловлено стремлением Москвы заявить о себе как о региональном лидере, который не боится создавать прецеденты, а также надеждой на то, что ее примеру последуют и другие страны, уточнил эксперт.

По его мнению, возможно признание Кабула со стороны КНР, Белоруссии, Таджикистана, Ирана, Узбекистана, ОАЭ.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, действия России могут значительно снизить шансы на признание Афганистана со стороны западных стран.

Почетный профессор Университета Джорджа Мейсона доктор Марк Кац уточнил, что признание Исламского Эмирата со стороны РФ упрочит стратегические позиции России в незападном мире, подчеркнув внешнеполитическое размежевание Москвы с Вашингтоном и европейскими столицами.