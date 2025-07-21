Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Они должны остаться без логистики», — сказал политик.

Кроме того, Зеленский добавил, что на фоне российских ударов по Украине Киеву нужно больше систем ПВО.

Зеленскому сделали мрачное предупреждение

Вместе с этим он поблагодарил партнеров за продвижение санкций против РФ. «Пусть российская бравада не вводит в заблуждение. Они действительно ощущают влияние санкций», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной 23 июля. При этом до этого ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля.