В Германии расследуют попытки активистов сорвать интервью с главой партии АдГ

Полиция в Берлине начала расследование из-за попытки активистов сорвать интервью с сопредседателем праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Об этом сообщает ARD.

В публикации отмечается, что интервью, которое Вайдель давала в прямом эфире вечером 20 июля на площадке у реки Шпрее, чуть не сорвалось из-за активистов, собравшихся на противоположном берегу. Они включили громкоговорители с музыкой и скандировали речевки.

Берлинская полиция возбудила два административных дела. Они были направлены против 64-летней женщины и 39-летнего мужчины. В качестве основания для возбуждения дела указывается то, что акция была не согласована в установленном порядке.

В июне рейтинг партии «Альтернатива для Германии» снизился на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта текущего года.

До этого социологический опрос, проведенный институтом INSA, показал, что более половины населения ФРГ (53%) поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).