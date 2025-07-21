Названа истинная цель Киева в ходе третьего раунда переговоров с Россией

Правительство Украины желает провести третий раунд переговоров с Россией исключительно ради политического PR, рассказал в разговоре с News.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его мнению, встреча нужна, чтобы Киев продемонстрировал готовность к каким-то компромиссам с Россией. Он подчеркнул, что «именно продемонстрировал, а не пошел на них».

В Киеве надеются на то, что президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и введет санкции против Москвы после того, как переговоры опять будут сорваны, заметил ученый.

«Власти Украины сейчас ведут себя прилично, чтобы показать, мол, Киев все сделал, чтобы найти компромисс, а Россия на него идти не захотела. Они показывают Трампу: переговорный трек был, русские отказались от каких-то договоренностей, поэтому вводите санкции, как и обещали. Это битва за пиар», — подчеркнул Мирзаян.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров пройдет в Стамбуле в ближайшие дни, стороны обсудят на нем вопросы гуманитарной повестки.